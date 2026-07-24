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24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:34
24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?
Haftanın son iş gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, 24 Temmuz Cuma TV yayın akışına yöneldi. Ulusal kanalların gündüz kuşağı ve akşam saatleri için hazırladığı yapımlar TV yayın akışı listesinde sıralandı. Peki, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de ne var?