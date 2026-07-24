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Haberler Fotohaber 24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:34

24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

Haftanın son iş gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, 24 Temmuz Cuma TV yayın akışına yöneldi. Ulusal kanalların gündüz kuşağı ve akşam saatleri için hazırladığı yapımlar TV yayın akışı listesinde sıralandı. Peki, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de ne var?

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24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

Kanalların 24 Temmuz Cuma TV yayın akışı, gün boyunca ekrana gelecek programların yanı sıra akşam kuşağındaki yapımları da kapsıyor. ATV ile başlayan TV yayın akışı listesinde Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayınları saat sırasına göre yer alıyor.

24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

24 TEMMUZ CUMA ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 A.B.İ.
  • 16.30 Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Ters Yüz
  • 21.50 Hızlı ve Öfkeli 8
  • 00.35 Gizli Görev
  • 03.00 Aldatmak
  • 05.30 Safir
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24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

24 TEMMUZ CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Uzak Şehir
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Kuralsız Sokaklar
  • 22.15 Kuralsız Sokaklar
  • 23.45 Daha 17
  • 02.30 Akrep Kral: Güç Peşinde
  • 04.00 Kuzey Güney
24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

24 TEMMUZ CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 09.00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Yaz Bir Şarkı
  • 23.45 Mutlu Aile Defteri
  • 01.30 Muhtemel Aşk
  • 03.45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

24 TEMMUZ CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İki Aile
  • 09.30 Sevdiğim Sensin
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Güzel Köylü
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yalancı Yarim
  • 22.15 Doğanın Kanunu
  • 01.15 Kalbimin Efendisi
  • 03.00 Güzel Köylü
  • 05.00 Erkenci Kuş
24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

24 TEMMUZ CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.18 İstiklal Marşı
  • 05.20 Hayallerinin Peşinde
  • 06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 Hangimiz Sevmedik
  • 10.00 Kasaba Doktoru
  • 13.30 Seksenler
  • 14.45 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Asırlık Gece
  • 00.30 Sadık Ahmet
  • 02.45 Seksenler
  • 03.50 Yürek Çıkmazı
24 Temmuz Cuma TV yayın akışı: Bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de ne var?

24 TEMMUZ CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
  • 00.15 Gazete Magazin
  • 04.00 Oynat Bakalım
  • 05.30 Tuzak

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