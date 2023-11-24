25 Kasım ne günü? 25 Kasım ne zaman,neden ilan edildi?

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilen bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Bu gün her yıl 25 Kasım'da anılmaktadır. Peki, 25 Kasım neden ilan edildi? 25 Kasım belirlenmesinin nedeni nedir? 25 KASIM GÜNÜ NEDİR? Ancak dünya genelinde kadınlarımıza yönelik yapılan şiddet ve baskı maalesef o kadar fazla ki 25 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edilmiştir KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. 25 KASIM NEDEN İLAN EDİLDİ? 25 Kasım her ne kadar resmi olarak 22 yıldır anılsa da bunun tarihi 1960'lara dayanıyor. Mirabal kardeşler olarak tanınan Patria, Minerva ve María Teresa'nın erkek tahakkümüne karşı verdiğini mücadele sonucu hayatlarını kaybetmesi bugünün ortaya çıkmasına neden oluyor. 25 KASIM OLARAK BELİRLENMESİNİN NEDENİ NEDİR? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilen bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: 'Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler' şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler.