25 Kasım ne günü? 25 Kasım ne zaman,neden ilan edildi?

25 KASIM NEDEN İLAN EDİLDİ?

25 Kasım her ne kadar resmi olarak 22 yıldır anılsa da bunun tarihi 1960'lara dayanıyor. Mirabal kardeşler olarak tanınan Patria, Minerva ve María Teresa'nın erkek tahakkümüne karşı verdiğini mücadele sonucu hayatlarını kaybetmesi bugünün ortaya çıkmasına neden oluyor.

