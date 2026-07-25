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25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 06:18
25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Altın almak, bozdurmak ya da fiyatlardaki son durumu görmek isteyenler hafta sonunun ilk gününde altın fiyatları tablosuna bakıyor. Gramdan Cumhuriyet altınına kadar farklı türlerin alış ve satış rakamları karşılaştırılırken güncel altın fiyatları da günün en çok bakılan verileri arasında bulunuyor. Peki, 25 Temmuz 2026 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?