25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Kuyumcuya gitmeden önce fiyatları kontrol edenler, 25 Temmuz altın fiyatları üzerinden alış ve satış rakamlarını karşılaştırıyor. Güncel altın fiyatları listesinde gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son değerleri de yer alıyor.