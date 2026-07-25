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Haberler Fotohaber 25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 06:18

25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın almak, bozdurmak ya da fiyatlardaki son durumu görmek isteyenler hafta sonunun ilk gününde altın fiyatları tablosuna bakıyor. Gramdan Cumhuriyet altınına kadar farklı türlerin alış ve satış rakamları karşılaştırılırken güncel altın fiyatları da günün en çok bakılan verileri arasında bulunuyor. Peki, 25 Temmuz 2026 gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

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25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Kuyumcuya gitmeden önce fiyatları kontrol edenler, 25 Temmuz altın fiyatları üzerinden alış ve satış rakamlarını karşılaştırıyor. Güncel altın fiyatları listesinde gram ve çeyrek altının yanı sıra yarım, tam ve Cumhuriyet altınının son değerleri de yer alıyor.

25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 6.167,22 TL
  • SATIŞ: 6.168,06 TL

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25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 10.021,00 TL
  • SATIŞ: 10.100,00 TL

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25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 20.043,00 TL
  • SATIŞ: 20.213,00 TL

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TAM ALTIN FİYATI

  • ALIŞ: 39.956,00 TL
  • SATIŞ: 40.235,00 TL

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