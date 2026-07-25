Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:39

25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, 25 Temmuz Cumartesi günü televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programlarını merak ediyor. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV yayın akışı listeleri güncellendi. Peki, bugün TV'de ne var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Temmuz 2026 TV yayın akışı ve akşam kuşağı detayları…

  • ABONE OL
25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü ulusal televizyon kanallarının yayın akışı programı belli oldu. Yaz sezonunun devam ettiği bu günlerde kanallar; sevilen dizilerin tekrar bölümleri, yerli ve yabancı sinema filmleri, hareketli yarışmalar ve canlı spor karşılaşmalarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Zembilli
  • 09:00 Aile Saadeti
  • 11:15 Ters Yüz (Yabancı Sinema)
  • 13:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:10 Hızlı ve Öfkeli 8
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Altı Üstü İstanbul
  • 23:20 Son Düello (Yabancı Sinema)
  • 01:45 Golden Slumber (Yabancı Sinema)
  • 03:40 Aldatmak
  • 05:40 Safir
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Katakulli: Gözükaralar (Yerli Sinema)
  • 15:00 Daha 17
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Suç Şehri 2 (Yabancı Sinema)
  • 22:15 Suç Şehri 2 (Tekrar)
  • 00:30 2021 Dünyalar Savaşı
  • 02:00 2021 Dünyalar Savaşı
  • 03:30 Müzik Arası
  • 04:30 Kuzey Güney
25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:00 Gelin Kız
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Köşeyi Dönen Adam
  • 14:45 İbo ile Güllüşah
  • 16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show (Eğlence / Tekrar)
  • 00:15 Muhtemel Aşk
  • 02:15 Köşeyi Dönen Adam
  • 04:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:43 İstiklal Marşı
  • 05:45 Hayallerinin Peşinde
  • 06:25 Hangimiz Sevmedik
  • 08:55 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi (Sinema)
  • 10:45 Kod Adı Kırlangıç
  • 14:00 Set Sayısı
  • 14:30 Çin - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Yarı Finali
  • 16:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 17:50 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Yabancı Sinema)
  • 23:20 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
  • 00:35 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
  • 00:50 Asırlık Gece
  • 02:25 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Yabancı Sinema)
  • 05:00 Lingo Türkiye
25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Oynat Bakalım
  • 08:30 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 15:30 Şanslı Pasaport
  • 17:00 MasterChef Türkiye
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
  • 01:30 Gazete Magazin
  • 04:00 Gençlik Rüzgarı
25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İki Aile
  • 09:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 Güzel Köylü
  • 13:45 Doğanın Kanunu
  • 16:45 Tolgshow Yıldızlar
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Doğanın Kanunu
  • 23:00 Tolgshow Yıldızlar
  • 01:00 Hasret
  • 02:30 Güzel Köylü
  • 05:00 Erkenci Kuş

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA