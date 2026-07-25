25 Temmuz 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, TV8 ve Star TV Yayın Akışı Listesi…

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü ulusal televizyon kanallarının yayın akışı programı belli oldu. Yaz sezonunun devam ettiği bu günlerde kanallar; sevilen dizilerin tekrar bölümleri, yerli ve yabancı sinema filmleri, hareketli yarışmalar ve canlı spor karşılaşmalarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.