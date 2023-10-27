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Haberler Fotohaber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet'in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 13:09

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet'in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!

29 Ekim mesajları ve sözleri gündemdeki yerini almış durumda. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı coşkuyla kutlanacak. Her yıl 29 Ekim'de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'in değeri ve anlamı yapılan etkinlikler ve konserlerle birlikte anlaşılırken, vatandaşlar WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçları üzerinden "Kısa ve uzun, resimli 29 Ekim mesajları 2023" aratmasını yapıyor. Bu yıl 100'üncü yılını kutlayacağımız Cumhuriyet, demokrasi şöleniyle birlikte devam ediyor. İşte en güzel ve resimli 29 Ekim mesajları ile Cumhuriyet Bayramı'na özel sözler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet’in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!

100'üncü yıl özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri ve mesajları 2023 araştırılıyor. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir şevk ve coşkuyla kutlayacak, Atatürk'ün mirasını gelecek nesillere bırakmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İşte, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim mesajları ve sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet’in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet’in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet’in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!

Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2023 || Türk bayraklı, yeni, farklı 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet’in 100. Yılı sözleri paylaşılıyor!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

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