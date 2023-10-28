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Haberler Fotohaber 29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun seçenekleri! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri
Giriş Tarihi: 28.10.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 01:50

29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun seçenekleri! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri

29 Ekim şiirleri kısa, uzun, farklı seçenekleriyle araştırılıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Geri sayım devam ederken günün anlam ve önemine özel 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için kısa ve uzun 29 Ekim şiirleri seçeneklerini haberimizde derledik. Bu başlık altından; Cumhuriyetin 100. yılına özel, farklı, anlamlı, coşkulu Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri 2, 4, 6 kıtalık seçenekleri!

29 Ekim şiirleri 2-4-6 kıtalık: İlkokul, ortaokul, lise için Cumhuriyetin 100. yılına özel, anlamlı, duygulu, coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

29 Ekim şiirleri Cumhuriyetin 100. yılına özel araştırılıyor. Ülkemizin önde gelen şairleri tarafından yazılan 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri gündemdeki yerini aldı. Günün anlam ve önemini vurgulayan 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri her yıl olduğu gibi bu yılda da resmi törenler, askeri geçitler, halk gösterileri, konserler ve şenliklerde okunacak. Bu noktada en güzel farklı, anlamlı, coşkulu Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun seçenekleriyle araştırılmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri…

29 Ekim şiirleri 2-4-6 kıtalık: İlkokul, ortaokul, lise için Cumhuriyetin 100. yılına özel, anlamlı, duygulu, coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

29 EKİM ŞİİRLERİ (2 KITALIK, 3 KITALIK)

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

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29 Ekim şiirleri 2-4-6 kıtalık: İlkokul, ortaokul, lise için Cumhuriyetin 100. yılına özel, anlamlı, duygulu, coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 Ekim şiirleri 2-4-6 kıtalık: İlkokul, ortaokul, lise için Cumhuriyetin 100. yılına özel, anlamlı, duygulu, coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923`de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923`de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena Kartal

29 Ekim şiirleri 2-4-6 kıtalık: İlkokul, ortaokul, lise için Cumhuriyetin 100. yılına özel, anlamlı, duygulu, coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

CUMHURİYET

Canımdan çok severim

Mutluluğumsun benim

Işığısın ülkemin

Cumhuriyet çok yaşa.

Seninle hür yaşarız

Her güçlüğü aşarız

Ufuklara koşarız

Cumhuriyet çok yaşa.

Barışı ilke seçtin

Milletle bütünleştin

Kalbimize yerleştin

Cumhuriyet çok yaşa.

Allah'a duam niye?

İyi ki varsın

Atamızdan hediye

Cumhuriyet çok yaşa.

Cemal Gören

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