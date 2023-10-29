Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati
Giriş Tarihi: 29.10.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 08:09

29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ankara ve İstanbul'da çeşitli gösteriler düzenlenecek. Bunların en ihtişamlısı olan Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterilerinin saatini merak eden vatandaşlar, 29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede sorusuyla etkinliklere ilişkin detayları inceliyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında 100 gemi ve 20 savaş uçağı İstanbul boğazından geçecek. Ayrıca akşam saatlerinde havai fişek ve ışık gösterileri düzenlenecek. İşte 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları, boğazda ışık gösterisi ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati…

29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

Cumhuriyetimizin 100. Yılı şerefine boğazda düzenlenecek drone, havai fişek ve ışık gösterileri için akşam saatleri heyecanla bekleniyor. Tüm gün birbirinden etkileyici gösterilerin süreceği Ankara ve İstanbul'da özellikle Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterileri merak ediliyor. Bu hususta 29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede gibi sorular yanıt arıyor. İşte 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati.

29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

29 EKİM SOLOTÜRK 2023 PROGRAMI

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri olan Solotürk ve Türk Yıldızları da 24-29 Ekim 2023 tarihleri arasında pek çok kentte uçuşlar gerçekleştirecek. 24 Ekim'de Trabzon ve Erzurum'da, 25-26 Ekim'de Adana'da, 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda, 28 Ekim'de Samsun, Sivas ve Elazığ'da gösteri yapan Solotürk 29 Ekim'de de İstanbul ve Ankara'da gösteri uçuşları yapacak. Türk Yıldızları da 29 Ekim'de Antalya'da gösteri yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

Ankara'daki SoloTürk gösteri uçuşu saat 13:00'te başlayacak.

29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını coşkuyla, gururla, saygıyla kutlamak için İstanbul'da gösteri uçuşu icra edecektir. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. 29 Ekim SOLOTÜRK gösterisi Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

29 EKİM İSTANBUL BOĞAZ GÖSTERİSİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri kapsamında boğaz gösterisi yapılacak. 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. 29 Ekim'de boğazda drone, havai fişek ve ışık gösterileri saat 19.50-20.15 saatleri arasında gerçekleştirilcektir.

SON DAKİKA