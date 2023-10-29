Giriş Tarihi: 29.10.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 08:09

29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede? 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ankara ve İstanbul'da çeşitli gösteriler düzenlenecek. Bunların en ihtişamlısı olan Türk Yıldızları ve SoloTürk gösterilerinin saatini merak eden vatandaşlar, 29 Ekim SoloTürk gösterisi saat kaçta, nerede sorusuyla etkinliklere ilişkin detayları inceliyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında 100 gemi ve 20 savaş uçağı İstanbul boğazından geçecek. Ayrıca akşam saatlerinde havai fişek ve ışık gösterileri düzenlenecek. İşte 29 Ekim Ankara ve İstanbul Türk Yıldızları, boğazda ışık gösterisi ve SoloTürk gösterisi başlangıç saati…