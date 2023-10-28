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Haberler Fotohaber 29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:34

29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?

Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak kutlu gün için İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler sebebiyle 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi araştırılıyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklamaları takip ediliyor. ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı, köprü açık mı?'' soruları yanıt arıyor. Kapalı yollar araç sahiplerinin gündeminde. Peki, 29 Ekim trafiğe kapalı yollar hangileri?

29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?

29 Ekim kapalı yollar listesi valilik açıklaması ile araştırılıyor. Trafiğe çıkacak araç sahipleri hangi yolların kapalı olacağı konusunda araştırmalara hız kazandırdı. 28 ve 29 Ekim'de düzenlenecek etklinkler, konserler ve yürüyüşler için bazı bölgelerde sürücüler alternatif güzergahlara yöneltilecek. Peki, 29 Ekim trafiğe kapalı yollar hangileri, köprü kapalı mı açık mı? İşte detaylar

29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?

29 EKİM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları doğrultusunda atan Caddesi'nde, 29.10.2023 Pazar günü 10.00-14.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bayramı töreni yapılacaktır. Bu sebeple Vatan Caddesi trafiğe kapatılacakken, İETT araçları farklı güzergahları kullanacak. Güzergahlar şu şekilde:

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29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?

29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?

29 EKİM'DE KÖPRÜ KAPALI MI AÇIK MI?

İstanbul Valiliği köprü konusunda kararın güncellediğini paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir"

29 Ekim trafiğe kapalı yollar İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hangi yollar kapalı?

28 EKİM KAPALI YOLLAR LİSTESİ

28 Ekim Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek. Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekildedir:

Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı trafiğe kapatılacaktır.

Atatürk Havalimanı B Kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır.

Atatürk Havalimanı B Kapısı Önü Varyant Üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip Ayrımları / C Kapısı ayrımlarından itibaren Thy Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı İle Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine Bağlanan Tali Yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü Girişleri trafiğe kapatılacaktır.

Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Tüm Yollar Ve Yeşilköy Caddesinden Millet Bahçesine Bağlantı Yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

28 Ekim Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi belirlendi.

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