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Haberler Fotohaber 29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:01

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

29 Mayıs okullar tatil mi, ders olacak mı sorusu yanıt arıyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sandıklar kurulacak ve gece yarısına kadar sandıklar sayılacak. 15 Mayıs tatil ilan edilmişken vatandaşlar "29 Mayıs okul var mı yok mu?" sorusunu yöneltmekte. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu konu hakkında net bilgileri yayımladı. Oy verme işlemi sabah 8 ile akşam 17.00 arasında yapılacak. Peki, 29 Mayıs okul var mı? Pazartesi okullar tatil mi? İşte konu hakkında detaylar

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri gerçekleşecek. Sandığın iradesi sonucu 13. Cumhurbaşkanı belli olacakken, sandıklar Milli Eğitim'e bağlı kurumlarda kurulacak. Bu noktada 29 Mayıs okullar tatil mi, pazartesi günü okul var mı yok mu soruları vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. İşte konu hakkında detaylar

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

29 MAYIS'TA OKUL VAR MI YOK MU?

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okulların resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer soruyu yanıtladı!

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29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

SEÇİMDE SONRA 29 MAYIS 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

Oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar ders arası verecek.

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu. Bakan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

Böylece; Hafta sonuyla beraber okullar 3 gün tatil olmuş olacak. Öğrenciler, 30 Mayıs Salı günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

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