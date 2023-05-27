Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:01

29 Mayıs okullar tatil mi? Milli Eğitim duyuru: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 29 Mayıs pazartesi günü okul var mı yok mu, ders olacak mı?

29 Mayıs okullar tatil mi, ders olacak mı sorusu yanıt arıyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sandıklar kurulacak ve gece yarısına kadar sandıklar sayılacak. 15 Mayıs tatil ilan edilmişken vatandaşlar "29 Mayıs okul var mı yok mu?" sorusunu yöneltmekte. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu konu hakkında net bilgileri yayımladı. Oy verme işlemi sabah 8 ile akşam 17.00 arasında yapılacak. Peki, 29 Mayıs okul var mı? Pazartesi okullar tatil mi? İşte konu hakkında detaylar