Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day'in anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 06:03

29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day'in anlamı nedir?

29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu. Arama motoru Google özel günlerde 'doodle' adını verdiği animasyonlar ve tasarım görsellerle arama çubuğunu renklendirmeye devam ediyor. Bu kez kullanıcılara sunduğu tasarımla artık gün nedir, neden şubat ayına eklenir gibi soruları gündeme getirdi. Peki; Google Doodle olan Artık yıl nedir, kaç gündür, nasıl hesaplanır, Leap Day ne demek? İşte, detaylar...

29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day’in anlamı nedir?

Artık Gün Google Doodle olması ardından gündeme geldi. Tarihler 29 Şubat 2024'ü gösterdiğinde arama motorları yeni tasarımla süslendi. Önemli günleri belirtmek, kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı yapılan çalışma bu kez 'Leap Day' adı altında düzenleniyor. Peki; artık yıl nedir, kaç gündür, nasıl hesaplanır? İşte, hesaplama yolu...

29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day’in anlamı nedir?

29 ŞUBAT GOOGLE DOODLE OLDU!

Leap Day yani artık gün Google Doodle ile kullanıcılara hatırlatılıyor. Bir kurbağa animasyonu ile 28 Şubat ve 1 Mart arasında konulan bu özel gün (29 Şubat) gündeme geldi.

Tasarımı görenler artık yılın ne olduğunu araştırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day’in anlamı nedir?

ARTIK YIL NEDİR, ARTIK GÜN NEDEN ŞUBAT AYINA EKLENİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.

29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day’in anlamı nedir?

Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

29 Şubat Artık Gün Google Doodle oldu! Artık yıl nedir, kaç gündür, Leap Day’in anlamı nedir?

ARTIK YIL HESAPLAMA

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:

Örneğin 4000, 8000 ve 12000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir

SON DAKİKA