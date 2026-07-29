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29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 18:17
29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Milli Piyango Online üzerinden takip edilen 29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın ikinci çekilişinde şanslı numaraların açıklandığı an canlı yayınla izleyicilere sunulacak. Bilet sahipleri, kazandıran kombinasyonları ve sorgulama ekranını saat 21.30 itibarıyla resmi platformda bulabilecek.