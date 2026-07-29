29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL BELİRLENİR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçilerek kolon oluşturulur. Oynanan her kolon; 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 ve 2 bildiğinde farklı ikramiye kategorilerinden pay kazanır. 6 şanslı numaranın tamamını doğru tahmin edenler ise büyük ikramiyenin sahibi olur. Eğer 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder ve katlanarak artmaya devam eder. SüperStar seçeneği işaretlendiğinde ise bilinen numara sayısına göre ekstra ikramiye katsayıları devreye girer.