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Haberler Fotohaber 29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 29.07.2026 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 18:17

29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen 29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın ikinci çekilişinde şanslı numaraların açıklandığı an canlı yayınla izleyicilere sunulacak. Bilet sahipleri, kazandıran kombinasyonları ve sorgulama ekranını saat 21.30 itibarıyla resmi platformda bulabilecek.

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29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Çekiliş öncesinde kupon yatırma işlemleri saat 21.00'de sona eriyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen organizasyonda, 6 şanslı numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar çekilişleri de tamamlanıyor. İkramiye kazanan talihliler, sonuç portalı üzerinden hızlıca ikramiye tutarlarını öğrenebiliyor.

29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

29 TEMMUZ 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Düzenli olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan çekiliş maratonunda küreler saat 21.30 itibarıyla dönmeye başlayacak.

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29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından kazandıran numaralar eş zamanlı olarak dijital sistemlere aktarılıyor. Bilet sahipleri, millipiyangoonline.com adresi ve Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması üzerinden bilet sorgulama ekranına ulaşabilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR VE İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL BELİRLENİR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçilerek kolon oluşturulur. Oynanan her kolon; 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 ve 2 bildiğinde farklı ikramiye kategorilerinden pay kazanır. 6 şanslı numaranın tamamını doğru tahmin edenler ise büyük ikramiyenin sahibi olur. Eğer 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devreder ve katlanarak artmaya devam eder. SüperStar seçeneği işaretlendiğinde ise bilinen numara sayısına göre ekstra ikramiye katsayıları devreye girer.

29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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