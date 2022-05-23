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Haberler Fotohaber 2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:53

2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

2. İnönü Savaşı tarihteki önemli olay ve galibiyetlerden biridir. Halkı ve Türk ordusunu motive edip inancını arttıran bu savaş aynı zamanda düşmanların da dikkatini çekmiş ve yaptıklarını, yapacaklarını gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Şüphesiz tarihteki her savaş ve kazanç devletleri etkilemiştir. Ancak 2. İnönü Savaşı orduların durumu ve yaşananlar sebebiyle adını daima gurur ve mutlulukla andırmaktadır. 2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi ile 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları nelerdir? Sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

2. İnönü Savaşı herkes tarafından merak edilen savaşların arasında yer alır. Kurtuluş Savaşı döneminde kazanılan bu savaş halk ve ordu için çok önemlidir. Galibiyet etkileri Kurtuluş Savaşı'na yansır. Böyle büyük bir zafer kazanılan ve milletine iyi gelen 2. İnönü Savaşının taraflarına, önemine, tarihine, neden ve sonuçlarına bu yazımızda yer vereceğiz.

2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

2.İnönü Savaşı Nasıldır?

İngilizlerin Yunanlıları kışkırtmasıyla meydana gelen bir savaştır. Sayıca üstün olan Yunan ordusuna karşı büyük bir zafer kazanılmıştır. 2. İnönü Savaşı sayesinde milli mücadelede başarılı olunacağına dair olan inanç artmıştır.

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2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

Yunanlıların hezimetiyle Türk askerinin kendine olan güveni yerine gelmiştir. Öyle ki Mustafa Kemal Paşa, savaş sonrasında İsmet Paşa'ya telgraf çekip '' Siz orada sadece düşmanı değil, Türk Milleti'nin makûs talihini de yendiniz'' demiştir.

2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları

2.İnönü Savaşı Sonuçları Nelerdir?

Sayıca üstün olan Yunanlılara karşı galibiyet kazanılan II. İnönü Savaşı'nın sonuçları şunlardır;

2.İnönü Savaşı Sonuçları ve Önemi – 2.İnönü Savaşı Tarihi Ne Zamandır? Nedenleri ve Tarafları
  • Fransa TBMM hükümetini tanımıştır.
  • Malta'da bulunan Türk esirleri serbest bırakılmıştır.
  • Halkın devlete ve orduya güveni artmıştır.
  • İtalya, Türk topraklarından çekilmeye başlamıştır.
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