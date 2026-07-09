30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

En çok karıştırılan konulardan biri de 30 Ağustos'un bir önceki günü olan 29 Ağustos'un durumudur. Yasalarımıza göre arifesi veya öncesi yarım gün sayılan tek ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. Dini bayramlar dışında ulusal bayramların öncesinde yarım gün uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yarım gün değildir; normal hafta sonu prosedürü neyse o şekilde işleyecektir.