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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:05
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?
2026 resmi tatil takvimi kapsamında merakla beklenen 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar, "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" ve "29 Ağustos yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor. İşte çalışanlar ve öğrencilerin planlarını şekillendirecek 2026 yılı tatil rehberi.