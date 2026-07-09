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Haberler Fotohaber 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 14:05

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?

2026 resmi tatil takvimi kapsamında merakla beklenen 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar, "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" ve "29 Ağustos yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor. İşte çalışanlar ve öğrencilerin planlarını şekillendirecek 2026 yılı tatil rehberi.

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?

Yaz mevsiminin son ulusal bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi kurumlardaki işlerini organize etmek veya kısa bir yaz tatili planı yapmak isteyen milyonlarca kişi, takvimdeki gün dağılımını inceliyor.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?

2026 YILINDA 30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı takvimi incelendiğinde, büyük zaferin ilan edildiği anlamlı gün olan 30 Ağustos, Pazar gününe denk gelmektedir. Hafta sonuna rastlaması nedeniyle, standart çalışma düzeni olan kamu çalışanları ve hafta sonu izin yapan özel sektör personelleri için ekstra bir hafta içi tatili oluşmayacaktır.

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre, 30 Ağustos günü resmi tatildir. 1922 yılındaki Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu tarihi gün, her yıl milli bayram olarak kutlanır. 2026 yılında pazar gününe denk gelmesi, yasal olarak resmi tatil statüsünü değiştirmez; dolayısıyla o gün hizmet verecek kurumlarda nöbetçi veya vardiyalı sistem uygulanır.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün? 2026 Tatil Takvimi: 29 Ağustos yarım gün mü?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

En çok karıştırılan konulardan biri de 30 Ağustos'un bir önceki günü olan 29 Ağustos'un durumudur. Yasalarımıza göre arifesi veya öncesi yarım gün sayılan tek ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. Dini bayramlar dışında ulusal bayramların öncesinde yarım gün uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü yarım gün değildir; normal hafta sonu prosedürü neyse o şekilde işleyecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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