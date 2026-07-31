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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi
Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 16:11
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi
30 Ağustos Zafer Bayramı 2026 yılında takip ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca her yıl tam gün resmi tatil kabul edilen bu tarihi gün için çalışma düzeni de merak konusu haline geldi. Peki; 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?