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Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 16:11

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi

30 Ağustos Zafer Bayramı 2026 yılında takip ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca her yıl tam gün resmi tatil kabul edilen bu tarihi gün için çalışma düzeni de merak konusu haline geldi. Peki; 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi

30 Ağustos ZaferBayramı'nın bu yılki takvimsel konumu ve 29 Ağustos gününün tatil statüsü binlerce çalışan tarafından sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesindeki en kritik dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz zaferi, yurt genelinde milli coşkuyla kutlanırken; bankalar, kurumlar ve özel sektör personeli için resmi tatil mevzuatı hükümleri geçerliliğini korumaktadır.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi

2026 ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN KUTLANACAK?

2026 takvimi incelendiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı haftanın Pazar gününe denk düşmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluş temellerinin atıldığı ve 1922 yılındaki Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta resmi törenlerle ve coşkuyla anılacak.

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL SAYILIR MI?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde 30 Ağustos günü Türkiye Cumhuriyeti'nde tam gün resmi tatil statüsündedir.

Resmi tatilin hafta sonuna (Pazar gününe) rastlamış olması yasal statüsünü değiştirmemektedir. Dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yasal mevzuat gereğince kamu hizmetlerine ve bağlı birimlere resmi tatil usulleri tatbik edilir.

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi

29 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM GÜN TATİL Mİ?

Vatandaşların arama motorlarında sıkça sorguladığı konulardan biri de Zafer Bayramı öncesindeki 29 Ağustos tarihinin durumudur.

İş Kanunu ve Ulusal Bayramlar Mevzuatı'na göre milli bayramlar arasında sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi (28 Ekim) yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesindeki 29 Ağustos Cumartesi günü yarım gün veya arife tatili sayılmamaktadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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