30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Zafer Bayramı Tatili Takvimi

2026 ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN KUTLANACAK?

2026 takvimi incelendiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı haftanın Pazar gününe denk düşmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluş temellerinin atıldığı ve 1922 yılındaki Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta resmi törenlerle ve coşkuyla anılacak.