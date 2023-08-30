30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 30.08.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 18:33

30 Ağustos Zafer Bayramı 101. Yıldönümünde Çarşamba günü kutlanıyor. Resmi tatillerde birçok kurum hizmet vermezken Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. Yatırım ve birikim yapacaklar 30 Ağustos'ta borsa açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. İlgililer resmi internet sitesinde tatil takvimini kontrol ediyor. ''30 Ağustos Borsa bugün çalışıyor mu, kaça kadar açık, işlem yapılıyor mu?'' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, bugün borsa açık mı, tatil mi? İşte, cevabı!