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Haberler Fotohaber 30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.08.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 18:33

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

30 Ağustos Zafer Bayramı 101. Yıldönümünde Çarşamba günü kutlanıyor. Resmi tatillerde birçok kurum hizmet vermezken Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. Yatırım ve birikim yapacaklar 30 Ağustos'ta borsa açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. İlgililer resmi internet sitesinde tatil takvimini kontrol ediyor. ''30 Ağustos Borsa bugün çalışıyor mu, kaça kadar açık, işlem yapılıyor mu?'' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, bugün borsa açık mı, tatil mi? İşte, cevabı!

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

30 Ağustos Borsa açık mı sorusu trend aramalar arasında yerini aldı. Zafer Bayramı bu yıl Çarşamba günü kutlanıyor. Resmi tatil takviminde kontrol edilen Borsa İstanbul (BIST) çalışma günleri ve saatleri hisse sahipleri ve yatırımcıların gündeminde. Bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi soruları gündemdeki yerini aldı. Sabahın ilk saatlerindnen itibaren araştırmalar hız kazandı. Peki, 30 Ağustos'ta borsa çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, tüm merak edilenler…

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2023 bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Yurdun dört bir yanında coşkuyla karşılanacak olan 30 Ağustos, çalışanlar için tatil olarak değerlendirilecek.

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30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. Bu sebeple işlem yapılamıyor.

Buna göre Borsa İstanbul, Zafer Bayramı 30 Ağustos 2023 Çaraşmba günü kapalı olacak.

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.

30 AĞUSTOS BORSA AÇIK MI 2023? Zafer Bayramı 30 Ağustos bugün borsa açık mı kapalı mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu? Borsa İstanbul çalışma saatleri

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

1 Ocak 2023, Pazar Yeni Yıl Tatili Kapalı

20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı

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