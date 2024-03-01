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Haberler Fotohaber 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! (2024 POMEM polis alımı başvuruları)
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:54

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! (2024 POMEM polis alımı başvuruları)

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları gündemde. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımı yapılacağını açıklamış ve daha sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Bu noktada ise adayların gözü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 10 bin polis alımında son durum!

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! 2024 POMEM polis alımı başvuruları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin 102 personel için kadro ayrıldığı duyuruldu. Bu noktada polis adayları 31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, 10 bin polis alımı ne zaman?

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! 2024 POMEM polis alımı başvuruları

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

EGM 10 bin polis alımı şartları gündemde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği bildirildi. İhdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik polis alımı gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

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31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! 2024 POMEM polis alımı başvuruları

EGM 10 BİN POLİS ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Açılacak kadro ve kontenjanlar ise şöyle sıralandı:

  • Merkez Teşkilatı: 500 polis memuru
  • Başmüfettiş: 90
  • Merkez Emniyet Müdürü: 10
  • Taşra Teşkilatı: 9 bin 500
  • Moral Eğitim Merkezi Müdürü
  • Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! 2024 POMEM polis alımı başvuruları

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! 2024 POMEM polis alımı başvuruları

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

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