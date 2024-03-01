31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 10 bin polis alımı gündemde! (2024 POMEM polis alımı başvuruları)

Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:54
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları gündemde. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımı yapılacağını açıklamış ve daha sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Bu noktada ise adayların gözü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 10 bin polis alımında son durum!