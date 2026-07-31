31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Şans oyunu meraklılarının gözü kulağı bu akşam düzenlenecek olan çekiliş organizasyonuna çevrildi. Noter huzurunda gerçekleşecek olan etkinlik öncesinde kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, ikramiye dağıtım oranlarını ve ikramiye kazanma kriterlerini inceliyor.