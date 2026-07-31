Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam 31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 31.07.2026 17:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 17:29

31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango Şans Oyunları tutkunlarının merakla beklediği 31 Temmuz 2026 On Numara çekilişi için ekran başında yerler alındı. Haftanın ikinci çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen oyun severler, canlı yayın saatine ve bilet sorgulama adımlarına odaklandı. İşte çekiliş saatinden ikramiye detaylarına kadar güncel gelişmeler...

  • ABONE OL
31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Şans oyunu meraklılarının gözü kulağı bu akşam düzenlenecek olan çekiliş organizasyonuna çevrildi. Noter huzurunda gerçekleşecek olan etkinlik öncesinde kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, ikramiye dağıtım oranlarını ve ikramiye kazanma kriterlerini inceliyor.

31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

31 TEMMUZ 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın iki günü düzenlenen şans oyununun bu haftaki ikinci çekilişi 31 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sisal Şans tarafından düzenlenen organizasyon, saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda çekilen 22 şanslı numaranın tamamlanması ortalama 10-15 dakika sürmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ON NUMARA BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş tamamlandıktan sonra kuponunuza ikramiye vurup vurmadığını kontrol etmenin en güvenilir yolu resmi dijital platformlardır. Bilet sorgulama linki şöyle:

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA İKRAMİYE DAĞILIMI VE KAZANDIRAN KATEGORİLER

On Numara oyununda 80 numara arasından çekilen 22 sayı temel alınarak ikramiye grupları belirlenir. Oyuncuların kazanabileceği ikramiye kategorileri şunlardır:

10 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur. 10 bilen çıkmaması durumunda ikramiye bir sonraki çekilişe devreder.

9, 8, 7 ve 6 Bilenler: Belirlenen oranlarda ikramiye payı almaya hak kazanırlar.

Hiç Bilen (0 Bilen): Çekilen 22 sayıdan hiçbirini tahmin edemeyen oyuncular da teselli ikramiyesi kazanır.

31 Temmuz 2026 On Numara Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA