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Haberler Fotohaber 325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:11

325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

Çalışan annelere ve bakıcılara yönelik uygulanacak 325 Euro desteğin detayları belli olmaya başladı. SGK tarafından yürütülen anne desteğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar "325 Euro anne desteği ne zaman verilecek?" şeklinde araştırmalarına başladılar. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazı olan çalışmada 7 bin anne ve bakıcıya 11 bin TL destekte bulunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayata geçirilecek. Peki, Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler? İşte 325 Euro anne desteği detayları

325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu 7 bin anne ve bakıcıya 12 ay boyunca aylık 325 Euro destek ödemesinde bulunacak. 11 bin TL değerindeki yardımın çalışmaları devam ederken detayları da araştırılıyor. ABD'nin finansman desteği verdiği projede annelerin ve bakıcıların desteklenmesi amaçlanıyor. Peki, Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

SGK'DAN ANNELERE 325 EURO DESTEK!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

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325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

325 EURO ANNE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

AB tarafından geliştirilen ve SGK tarafından uygulanacak olan anne ve bakıcı desteği başvuru tarihi henüz duyurulmadı. Ancak şartlar ve başvuru ekranı SGK tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacak.

325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

ANNE VE BAKICIYA 325 EURO,11 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.

325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

325 EURO DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

325 Euro Destek Şartları başvuracaklar tarafından araştırılmaya başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 Euro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

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