325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu 7 bin anne ve bakıcıya 12 ay boyunca aylık 325 Euro destek ödemesinde bulunacak. 11 bin TL değerindeki yardımın çalışmaları devam ederken detayları da araştırılıyor. ABD'nin finansman desteği verdiği projede annelerin ve bakıcıların desteklenmesi amaçlanıyor. Peki, Anne ve bakıcılar için 11 Bin TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar