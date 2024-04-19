325 EURO ANNE DESTEĞİ: Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler?

Giriş Tarihi: 19.04.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
15:11
Çalışan annelere ve bakıcılara yönelik uygulanacak 325 Euro desteğin detayları belli olmaya başladı. SGK tarafından yürütülen anne desteğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar "325 Euro anne desteği ne zaman verilecek?" şeklinde araştırmalarına başladılar. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazı olan çalışmada 7 bin anne ve bakıcıya 11 bin TL destekte bulunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayata geçirilecek. Peki, Çalışan annelere ve bakıcılara 325 Euro desteği ne zaman verilecek, şartları neler? İşte 325 Euro anne desteği detayları