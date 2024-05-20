Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
13:27
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…
Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından en kısa sürede gerçekleştirilecek müjdesi verilmişti. Son olarak Memur-Sen Heyeti, Bakan Işıkhan ile düzenleme için görüşme gerçekleştirmişti. Ek göstergenin Meclis'te maddeleri görüşülen 2.Torba Yasa'da yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?