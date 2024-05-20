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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:27

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından en kısa sürede gerçekleştirilecek müjdesi verilmişti. Son olarak Memur-Sen Heyeti, Bakan Işıkhan ile düzenleme için görüşme gerçekleştirmişti. Ek göstergenin Meclis'te maddeleri görüşülen 2.Torba Yasa'da yer alıp almayacağı da merak konusu oldu. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu kamu çalışanları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Birinci dereceden memurların yararlanacağı düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. Gözler Bakanlık'tan gelecek habere çevrildi. Son çıkan düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa’da var mı? Polis, öğretmen, hemşire…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.
Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

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