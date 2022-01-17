400 yıllık gelenek! Alev alev yandı... Defalarca atladılar

400 YILLIK GELENEK! ALEV ALEV YANDI... DEFALARCA ATLADILAR

Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinliğe, soğuk hava ve Kovid-19 salgınındaki vaka artışlarına rağmen katılımın yüksek olduğu görüldü.