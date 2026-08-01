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4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:59
4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!
En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emekli gözünü fark ödemelerine çevirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla taban emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanmaya başlandı. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 bin 552 TL'lik maaş farkının hesaplara aktarılacağı tarihi ve SGK tarafından duyurulacak ödeme takvimini merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar.