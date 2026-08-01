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Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:59

4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca emekli gözünü fark ödemelerine çevirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla taban emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanmaya başlandı. Şimdi ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 bin 552 TL'lik maaş farkının hesaplara aktarılacağı tarihi ve SGK tarafından duyurulacak ödeme takvimini merak ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar.

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4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76 zam yapıldı. Zamlı aylıklar 17-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılırken, en düşük emekli maaşı da 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı.Taban aylığın artırılmasına yönelik düzenleme TBMM'de kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece gözler, 3 bin 552 TL tutarındaki en düşük emekli maaşı farkı ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi.

4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak belirlendi.Artış Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.

Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.

4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapıldı.

4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?

4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alıyor. Zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırıldı.

4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

4A-4B en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

E-DEVLET EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?

Emekliler, e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra SGK hizmetleri üzerinden ödeme bilgilerini kontrol edebilecek. Sigorta statüsüne göre "4A Emekli Aylık Bilgisi", "4B Emekli Aylık Bilgisi" veya "4C Emekli Aylık Bilgisi" ekranına girilmesi gerekecek.

4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

4B EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

4C EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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