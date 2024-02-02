Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:46
5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB'den açıklama geldi
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar yarıyıl tatiline çıktı. 22 Ocak günü başlayan sömestr tatilinde gün sayan öğrenciler; 15 tatil uzatıldı, ikinci dönem okullar açılmayabilir gibi iddialar için doğru bir kaynak arayışına çıkarak MEB kanalına yöneldi. Beklenen açıklama çok geçmeden öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu. Bu noktada '5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?' sorusu yanıtlandı!