5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB’den açıklama geldi

Öğrenciler sınıflara dönmeye hazırlanıyor. Okulların ikinci dönemde online olarak devam edeceği yönünde sosyal medyada yayılan iddialar sonrası konu açıklığa kavuşturuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından paylaşılan bilgilere göre okullar ne zaman açılacak belli oldu. Peki; MEB takvimi ile 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?