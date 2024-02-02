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Haberler Fotohaber 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB'den açıklama geldi
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:46

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB'den açıklama geldi

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar yarıyıl tatiline çıktı. 22 Ocak günü başlayan sömestr tatilinde gün sayan öğrenciler; 15 tatil uzatıldı, ikinci dönem okullar açılmayabilir gibi iddialar için doğru bir kaynak arayışına çıkarak MEB kanalına yöneldi. Beklenen açıklama çok geçmeden öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştu. Bu noktada '5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?' sorusu yanıtlandı!

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB’den açıklama geldi

Öğrenciler sınıflara dönmeye hazırlanıyor. Okulların ikinci dönemde online olarak devam edeceği yönünde sosyal medyada yayılan iddialar sonrası konu açıklığa kavuşturuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından paylaşılan bilgilere göre okullar ne zaman açılacak belli oldu. Peki; MEB takvimi ile 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı?

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB’den açıklama geldi

22 Ocak Pazartesi günü resmi olarak başlayan sömestr iki hafta olarak değerlendiriliyor. Hafta sonundan itibaren tatile çıkan öğrenciler ikinci dönemi bekliyor.

2023-2024 MEB takvimi bu noktada çalışma tarihlerini ortaya koyuyor. Ancak son dönemde sosyal medyada yayılan '15 tatil uzatıldı' 'ikinci dönem açılmayabilir' şeklindeki iddialar kafaları karıştırmıştı.

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5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB’den açıklama geldi

Öğrenciler, sosyal medyada hızla yayılan ve artan grip vakaları ile JN1 varyantına dayandırılan iddialar konusunda doğru bilgiye erişmek için 'okullar ne zaman açılacak' sorusunu MEB kanallarına yöneltti.

O açıklama Milli Eğitim takviminden hareketle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapıldı.

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB’den açıklama geldi

5 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takviminde yer aldığı üzere okullarda ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Yeniden sıralara dönecek öğrenciler için derslere ara verilmesine yönelik bir durum söz konusu değil.

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2024? MEB’den açıklama geldi

2023-2024 MEB TAKVİMİ

1. Ara Tatil: 13-17 Kasım

15 Tatil: 22 Ocak-5 Şubat

2. Ara Tatil: 8-12 Nisan

Eğitim-Öğretim yılı kapanış: 14 Haziran

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