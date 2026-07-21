500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler

2026 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih araştırmaları hız kazandı. Başarı sıralamasını öğrenen adaylar, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyon ve 2 milyon sıralama aralıklarında hangi bölümlerin tercih edilebileceğini araştırıyor. Tercih döneminde puanın yanı sıra başarı sıralaması da belirleyici olurken, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu adayların yol haritası olacak.