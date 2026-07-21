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500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:51
500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler
2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarına başladı. Başarı sıralamasını öğrenen adaylar, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon sıralama aralıklarında hangi bölüm ve üniversitelerin tercih edilebileceğini araştırıyor. Geçmiş yılların taban sıralamaları ve kontenjan verileri, tercih döneminde adayların en çok başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor.