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Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:51

500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler

2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarına başladı. Başarı sıralamasını öğrenen adaylar, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon ve 2 milyon sıralama aralıklarında hangi bölüm ve üniversitelerin tercih edilebileceğini araştırıyor. Geçmiş yılların taban sıralamaları ve kontenjan verileri, tercih döneminde adayların en çok başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor.

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500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler

2026 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih araştırmaları hız kazandı. Başarı sıralamasını öğrenen adaylar, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyon ve 2 milyon sıralama aralıklarında hangi bölümlerin tercih edilebileceğini araştırıyor. Tercih döneminde puanın yanı sıra başarı sıralaması da belirleyici olurken, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu adayların yol haritası olacak.

500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler

KAÇ BİN SIRALAMA İLE HANGİ BÖLÜME GİRİLİR?

2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayınlandıktan sonra Üniversitelerin toplam kontenjanı, üniversite programlarının taban puanları ve en son aldıkları öğrencinin sıralama bilgilerine yer verilecek.

Yeni kılavuz yayınlanana kadar taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler geçtiğimiz yıla ait listeleri inceleyebiliyor.

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500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler

YKS DÜŞÜK PUANLI TERCİH EDİLEBİLEN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

500-600-700-800 bin sıralama ile alan bölümler hangileri? 2026 YKS 1-2 milyon sıralama ile öğrenci alan bölümler
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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