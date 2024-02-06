6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.