Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:18

6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?

Bir yıl önce Kahramanmaraş'ta 6 Şubat sabahı 04.17'de meydana gelen ve en az 11 ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İlk depremden 9 saat sonra yine aynı bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Depremler yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı 10'dan fazla ilden yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır bu iller arasında yer alıyor. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremdeki vefat sayısı...

6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri yapılıyor. Binlerce kayıp verdiğimiz yıkımın seneyi devriyesinde 6 Şubat depremi vefat sayısı araştırılmaya başladı. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, yanıtı…

6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri etkilendi.

6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 kenti etkileyen depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?
SON DAKİKA