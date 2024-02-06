Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:18
6 ŞUBAT DEPREMİ VEFAT SAYISI: Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişi vefat etti, can kaybı ne kadar oldu, kaç kişi?
Bir yıl önce Kahramanmaraş'ta 6 Şubat sabahı 04.17'de meydana gelen ve en az 11 ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İlk depremden 9 saat sonra yine aynı bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Depremler yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı 10'dan fazla ilden yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır bu iller arasında yer alıyor. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremdeki vefat sayısı...