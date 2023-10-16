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Haberler Fotohaber Son Dakika 65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı! 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:50

Son Dakika 65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı! 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak?

Son dakika 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı soruları yeniden gündemdeki yerini aldı. 4 Mart 2014'te yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında 65 yaş ve üzeri Türk vatandaşları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor. Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına paralel olarak artan ulaşım maliyetleri sebebiyle Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar aldı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi ''65 yaş yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, son dakika kararı ve ayrıntılı bilgiler…

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalkıyor mu, toplu taşıma ücretli mi olacak soruları yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatlarına paralel olarak güncellenen ulaşım maliyetleri artarken ücretsiz toplu taşıma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma yönelik bir karar alındı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, ücretsiz ulaşımda kısıtlamaya gidildiğini açıkladı. Alınan karar sonrası 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı, hangi günler ücretli olacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, yanıtı…

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde ayda yalnızca 4 gün hizmet vermeyi kararlaştırdı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

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65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÜCRETLİ Mİ OLDU, HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIYACAK?

Özel halk otobüsü esnafı, her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.

Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" vurgu yaptı.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?

TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak"

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM İPTAL Mİ OLDU?

Özel halk otobüsü esnafı, toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanan kişiler ile ilgili Ankara Ticaret Odası'nda 'Genel Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Toplantıya, yurt genelinde çok sayıda özel halk otobüsü sahibi katıldı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Özel halk otobüsleriyle fiyat belirleme, hat ve güzergah belirleme yetkisinin belediyelerde olduğunu belirten Soydaş, "Hiçbir ilde ücretler olması gereken seviyede değil. Belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Arkadaşlarımızla bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde şöyle bir görüş ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı illere göre, değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor. Yıllardır esnafımız, bu geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla fedakarca sürdürüyorlardı.

Şimdi genel kanı şu; bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma, gelir desteği olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım. Her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamalarımızda saydığımız 4 grup dışında kalan 18 kalemi taşıyalım. Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

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