Son Dakika 65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı! 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak?

Son dakika 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım iptal mi edildi, kaldırıldı mı soruları yeniden gündemdeki yerini aldı. 4 Mart 2014'te yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında 65 yaş ve üzeri Türk vatandaşları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor. Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına paralel olarak artan ulaşım maliyetleri sebebiyle Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar aldı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi ''65 yaş yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi, hangi günler ücretli olacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, son dakika kararı ve ayrıntılı bilgiler…