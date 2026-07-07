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Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:45

7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

Televizyon ekranlarında salı akşamı programları belli oldu. 7 Temmuz TV yayın akışı içerisinde yerli diziler, sinema filmleri, yarışmalar, haber bültenleri ve 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmaları yayımlanacak. ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak programlar netleşti.

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7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

Kanalların güncel listeleri, gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için yayımlandı. 7 Temmuz TV yayın akışı içinde TRT 1'de Dünya Kupası heyecanı yaşanırken, 7 Temmuz TV yayın akışı ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8'de dizi, yarışma ve film seçenekleri sunacak.

7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Kırgın Çiçekler
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 – A.B.İ.
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun
  • 23.40 – Altı Üstü İstanbul
  • 02.40 – Aldatmak
  • 05.30 – Safir
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7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.30 – Yaprak Dökümü
  • 12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 – Magazin D Yaz
  • 14.00 – Uzak Şehir
  • 16.45 – Aşk-ı Memnu
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Kuralsız Sokaklar
  • 21.45 – Baba Parası
  • 00.15 – Baba Parası
  • 02.30 – Beceriksiz Katil
  • 04.15 – Kuzey Güney
7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.13 – İstiklal Marşı
  • 05.15 – Hayallerinin Peşinde
  • 06.00 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 – Hangimiz Sevmedik
  • 09.55 – Kasaba Doktoru
  • 13.30 – Seksenler
  • 14.40 – Yürek Çıkmazı
  • 17.55 – İddiaların Aksine
  • 18.00 – Ana Haber
  • 19.00 – Arjantin- Mısır | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
  • 21.15 – Hür
  • 22.15 – Kupa Saati
  • 23.00 – İsviçre- Kolombiya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
  • 01.30 – Seksenler
  • 02.50 – Yürek Çıkmazı
7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – İstanbullu Gelin
  • 09.30 – Ateşböceği
  • 12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 – Aramızda Kalsın
  • 16.30 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
  • 22.45 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
  • 01.30 – Aramızda Kalsın
  • 03.00 – İstanbullu Gelin
  • 05.00 – Erkenci Kuş
7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Yeni Gelin
  • 08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 – Bahar
  • 12.30 – Veliaht
  • 15.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Güldür Güldür Show
  • 00.15 – Muhtemel Aşk
  • 02.45 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – MasterChef Türkiye
  • 10.00 – Gazete Magazin
  • 14.00 – MasterChef Türkiye
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
  • 00.15 – Gazete Magazin
  • 04.00 – Oynat Bakalım
  • 05.30 – Tuzak

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