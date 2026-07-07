Haberler
Fotohaber
7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:45
7 Temmuz 2026 TV yayın akışı || Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?
Televizyon ekranlarında salı akşamı programları belli oldu. 7 Temmuz TV yayın akışı içerisinde yerli diziler, sinema filmleri, yarışmalar, haber bültenleri ve 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmaları yayımlanacak. ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak programlar netleşti.