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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı
Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:51

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

Emekli zammı 2024 son dakika belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 oldu. Öte yandan Başkan Erdoğan, en düşük maaşın 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Emeklilerin Ocak ayı aylık ödemeleri başladı. Maaş farklarının ne zaman yatacağı ise belirsizliğini koruyor. Zamlı tutarları merak eden milyonlarca vatandaş araştırmalara başladı. 2024 Ocak zammı ile maaş hesaplama işlemleri sürüyor. Peki; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı tablosu…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak merak ediliyor. 6 aylık enflasyona göre emekli maaşı zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Bu oran yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 oldu. Aylık ödemeleri başladı ancak maaş farkları henüz hesaplara geçmiyor. Hal böyleyken SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri sürüyor. Zamlı emekli maaşı tablosu alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırının da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Emekli aylıklarındaki artışları da yine bu anlayışla belirliyoruz. Bilindiği gibi 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Bu farklı artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlıkları gördüğümüz için emeklilerimizin aylıklarındaki artışı birbirine yakınlaştıracak yeni bir adım atıyoruz.

Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor."

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

TÜM EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞ ORANLARI TEMMUZDA EŞİTLENECEK

"Önümüzdeki temmuz ayındaki artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.

Burayı özellikle altını çizerek ifade etmiş oldum. Çünkü yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyonun tamamını alacakları için maaş artış oranlarındaki dengesizlik giderilecektir.

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