Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
09:51
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı sonrası tablo netleşti! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı
Emekli zammı 2024 son dakika belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 oldu. Öte yandan Başkan Erdoğan, en düşük maaşın 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Emeklilerin Ocak ayı aylık ödemeleri başladı. Maaş farklarının ne zaman yatacağı ise belirsizliğini koruyor. Zamlı tutarları merak eden milyonlarca vatandaş araştırmalara başladı. 2024 Ocak zammı ile maaş hesaplama işlemleri sürüyor. Peki; 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı tablosu…