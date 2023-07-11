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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz emekli zammı sonrası tablo ortaya çıktı! İşte SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:12

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz emekli zammı sonrası tablo ortaya çıktı! İşte SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu

Emekli zammı 2023 yılının ikinci yarısı için netliğe kavuştu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zam oranı yüzde 19,77 oldu. Başkan Erdoğan'ın emekli maaşlarına iyileştirme talimatı sonrası bu oran refah payı ile yüzde 25 olarak güncellendi. Zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca vatandaş Temmuz-Aralık dönemi SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı tablosu için araştırmalarına hız kazandırdı. 2023 Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. En düşük aylık bilindiği üzere 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. İşte, 2023 Temmuz zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanların yeni emekli maaşı tablosu...

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu belli oldu!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaşı zam oranı yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu orana refah payı da eklendi. Yüzde 25 olarak güncellenen oran sonrası yılsonuna kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu. Şimdi milyonlarca vatandaş alacakları yeni aylıkların tutarını merak ediyor. Bu noktada SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni emekli maaşı ne kadar kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur yeni emekli maaşı son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu belli oldu!

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu belli oldu!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu belli oldu!

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu belli oldu!

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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