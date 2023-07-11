7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz emekli zammı sonrası tablo ortaya çıktı! İşte SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu

Emekli zammı 2023 yılının ikinci yarısı için netliğe kavuştu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zam oranı yüzde 19,77 oldu. Başkan Erdoğan'ın emekli maaşlarına iyileştirme talimatı sonrası bu oran refah payı ile yüzde 25 olarak güncellendi. Zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca vatandaş Temmuz-Aralık dönemi SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı tablosu için araştırmalarına hız kazandırdı. 2023 Emekli zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. En düşük aylık bilindiği üzere 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. İşte, 2023 Temmuz zammı ile 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL alanların yeni emekli maaşı tablosu...