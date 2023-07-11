7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Temmuz emekli zammı sonrası tablo ortaya çıktı! İşte SSK Bağkur yeni emekli maaşı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli maaşı zam oranı yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu orana refah payı da eklendi. Yüzde 25 olarak güncellenen oran sonrası yılsonuna kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu belli oldu. Şimdi milyonlarca vatandaş alacakları yeni aylıkların tutarını merak ediyor. Bu noktada SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırılmaya başlandı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni emekli maaşı ne kadar kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur yeni emekli maaşı son durum…