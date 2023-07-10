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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu belli oldu
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:52

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu belli oldu

2023 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zammı son dakika belli oldu. Başkan Erdoğan'ın iyileştirme talimatı ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Akabinde ise milyonlarca vatandaş zamlı maaş hesabı yapmaya başladı. ''7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu sorgulamaları hız kazandı. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile hesaplar yapıldı! İşte SSK Bağkur zamlı emekli maaşı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 19,77 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapıldı. Böylece yılın ikinci yarısında geçerli olacak oran yüzde 25 olarak güncellendi. Şimdi milyonların gündeminde zamlı emekli maaşı tablosu yer alıyor. Alacakları yeni aylıkları merak edenler, SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırması yapıyor. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşı son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile hesaplar yapıldı! İşte SSK Bağkur zamlı emekli maaşı tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile hesaplar yapıldı! İşte SSK Bağkur zamlı emekli maaşı tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile hesaplar yapıldı! İşte SSK Bağkur zamlı emekli maaşı tablosu

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Temmuz emekli zammı ile hesaplar yapıldı! İşte SSK Bağkur zamlı emekli maaşı tablosu

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Konu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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