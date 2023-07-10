7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, kaç TL? 2023 Temmuz zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu belli oldu

2023 Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak emekli zammı son dakika belli oldu. Başkan Erdoğan'ın iyileştirme talimatı ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Akabinde ise milyonlarca vatandaş zamlı maaş hesabı yapmaya başladı. ''7500, 7750, 8000, 8250, 9000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu sorgulamaları hız kazandı. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı son durum…