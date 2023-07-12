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Haberler Fotohaber 7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:35

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

Emekli zammı 2023 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Emekli maaşı zam oranı 6 aylık enflasyon verisi ile yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın refah payı talimatı sonrası bu oran yüzde 25 olarak güncellendi. Bu gelişme sonrası 7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi sorusu gündemdeki yerini aldı. Aylığı 7500 lira olan SSK ve Bağkur emeklileri "Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre, yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı 7500 TL olan ne kadar alacak, kaç TL? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşları.

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak zam oranı netliğe kavuştu. Temmuz-Aralık dönemi için emekli maaşı zammı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 25 oldu. SSK Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını yılın ikinci yarısında hesaplarında görecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına göre hesaplanacak. Bu noktada ise ''Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Peki, emekli maaşı 7500 TL olan Temmuz'da ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, yanıtı…

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

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7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

ZAM KÖK AYLIKLARA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.

En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

7500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.

Kök maaşı 6 bin TL altında olanların maaşı yüzde 25 zamla 7 bin 500 TL'yi geçemeyecek. Devlet bu kişilerin maaşlarını 7 bin 500 TL'ye tamamlayacak.

Kök maaşı 6 bin TL'nin üstünde olan vatandaşlar yüzde 25 zamdan yaralanabilecek.

7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında alacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

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