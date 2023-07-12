7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?

Emekli zammı 2023 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Emekli maaşı zam oranı 6 aylık enflasyon verisi ile yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Başkan Erdoğan'ın refah payı talimatı sonrası bu oran yüzde 25 olarak güncellendi. Bu gelişme sonrası 7500 TL emekli maaşı alanlara ne kadar zam geldi sorusu gündemdeki yerini aldı. Aylığı 7500 lira olan SSK ve Bağkur emeklileri "Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz zammı var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre, yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı 7500 TL olan ne kadar alacak, kaç TL? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların yeni zamlı emekli maaşları.