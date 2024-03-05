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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:06

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri: Kamuoyunda "8'inci Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'ten geçti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması ardından 8. Yargı Paketi yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi düzenlemeleri içeren 43 maddelik paket Resmi Gazete adımında. Peki; 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, içeriği ve maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı? İşte, 8. Yargı Paketi son durum gelişmeleri…

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile genel af var mı, çıkacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. 31 Mart'ta yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri öncesinde Meclis'te son olarak yeni yargı paketi ele alındı. 8'inci Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylece emekli bayram ikramiyesinin 2 bin TL'den 3 bin TL yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 43 maddelik kanun teklifi yasalaştı. Şimdi ise Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesi için geri sayıma geçildi. Peki; 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, maddeleri neler, genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı? İşte, Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son durum

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

8. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılıyor. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

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8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidiliyor. Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.

İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik sürede düzenleme yapılıyor. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Bu düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

TAZMİNAT KAPSAMI GENİŞLEDİ

Yargılanması iki yılı geçen vatandaşlar, artık tazminat talebi için AYM'de uzun süre beklemeyecek. Adalet Bakanlığı komisyonundan tazminat talep edebilecek.

"Konutu terk etmemek veya uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak" dahil adli kontrol yaptırımı uygulandıktan sonra haklarında dava açılmayanlar veya davada beraat edenler bir ay içinde devletten tazminat isteyebilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

MAHKÛMA 'VASİ' SEÇENEĞİ

Hüküm giyme hali doğrudan kısıtlama nedeni olmaktan çıkarıldı. Cezası kesinleşen hükümlüye vasi tayin edilmesi veya kayyum atanması kendi isteğine bırakıldı.

Mahkûmiyet nedeniyle kısıtlı kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kalkacak.

Mahkemeler, iki yıla kadar olan hapis cezalarında sanık istemese de 'hükmü açıklamayı' erteleyebilecek.

İnkılap kanunları aleyhine suç işleyenler bu haktan yararlanamayacak, hüküm verilecek.

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