8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Resmi Gazete sayısı bekleniyor! Yeni Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af çıktı mı?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:06
8. Yargı Paketi son dakika haberleri: Kamuoyunda "8'inci Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'ten geçti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması ardından 8. Yargı Paketi yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi düzenlemeleri içeren 43 maddelik paket Resmi Gazete adımında. Peki; 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, içeriği ve maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı? İşte, 8. Yargı Paketi son durum gelişmeleri…