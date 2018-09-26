Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.09.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 16:46
  • 1
  • 6
"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"
80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim

YANGIN SÖNDÜ AMA...

'ün merkez Sancak beldesinde topraktan çıkan dumanlar, çevredekileri tedirgin ediyor. Beldeye bağlı Sütgölü köyünde 3 gün önce yaklaşık 5 dönümlük alanda henüz belirlemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Buna rağmen söz konusu alanda çıkan dumanlar çevredekileri tedirgin etti.

  • 2
  • 6
"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"
80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim

10 SANTİM KÜL VAR

Sürekli dumanların çıktığı alandaki toprak yüzeyinde kırmızı renkte ve yaklaşık 10 santim kalınlığında kül oluştuğu gözlendi. Sütgölü Muhtarı Ahmet Adkovayçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda 3 gün önce yangın çıktığını, söz konusu yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü ancak hala topraktan dumanlar yükseldiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 6
"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"
80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim

"TOPRAKTAN KIVILCIMLAR ÇIKIYOR"

Yetkililerin durumu incelemesini isteyen Adkovayçin, "Bölgede yanma işlemi devam ederek yayıldı. ve Sancak belediyeleri ile İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin suyla müdahale etmelerine rağmen sönmedi, devam etti. 3 gündür yangın devam ediyor. Yanan topraktan kıvılcımlar çıkıyor, kıpkırmızı oluyor. Bizim köylüler olarak yapacağımız bir şey yok." diye konuştu. Adkovayçin, dumanların çıktığı alanın yakınında yıllar önce kömür ocağı olduğunu ve kapandığını anımsattı.

  • 4
  • 6
"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"
80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim

"KORKU İÇERİSİNDEYİZ"

Köyde yaşayan 80 yaşındaki İsmail Tütüncü, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Hasan Çimenta da evinin yangın bölgesine yakın olmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi. Geceleri korkudan rahat uyuyamadığını anlatan Çimenta, "Duman çıkan alan geceleri kıpkırmızı oluyor. Korkular içerisinde yatıyoruz." dedi.

  • 5
  • 6
"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"
80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim

"BİTKİ KÖKLERİ YANIYOR"

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avcı, sahada inceleme yaptığını aktararak bölgenin bataklık olduğunu, toprağa karışan bitki köklerinin yandığını ifade etti. Avcı, "Bu saha mera alanı olarak kullanılıyor ve su içeriği fazla. Suyun da etkisiyle yavaş bir kayma görülmekte. Bu sahada bitki artıklarının toprağa karışması toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bitkilerden oluşan bu örtü hava ile temas edince yanıyor. Yanan toprağın üst bölümünü oluşturan bitki kalıntıları. İlk bulgular bu yönde, bölgenin daha ayrıntılı olarak araştırılması gerekiyor." dedi

  • 6
  • 6
"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"
80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim
BİZE ULAŞIN