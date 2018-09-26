"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"

"TOPRAKTAN KIVILCIMLAR ÇIKIYOR"
Yetkililerin durumu incelemesini isteyen Adkovayçin, "Bölgede yanma işlemi devam ederek yayıldı. Bingöl ve Sancak belediyeleri ile İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin suyla müdahale etmelerine rağmen toprak yangını sönmedi, devam etti. 3 gündür yangın devam ediyor. Yanan topraktan kıvılcımlar çıkıyor, kıpkırmızı oluyor. Bizim köylüler olarak yapacağımız bir şey yok." diye konuştu. Adkovayçin, dumanların çıktığı alanın yakınında yıllar önce kömür ocağı olduğunu ve kapandığını anımsattı.