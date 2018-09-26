"80 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"

"BİTKİ KÖKLERİ YANIYOR"

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avcı, sahada inceleme yaptığını aktararak bölgenin bataklık olduğunu, toprağa karışan bitki köklerinin yandığını ifade etti. Avcı, "Bu saha mera alanı olarak kullanılıyor ve su içeriği fazla. Suyun da etkisiyle yavaş bir kayma görülmekte. Bu sahada bitki artıklarının toprağa karışması toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bitkilerden oluşan bu örtü hava ile temas edince yanıyor. Yanan toprağın üst bölümünü oluşturan bitki kalıntıları. İlk bulgular bu yönde, bölgenin daha ayrıntılı olarak araştırılması gerekiyor." dedi