Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
15:00
8.Yargı Paketi’nde SON DURUM | 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, mesliten geçti mi, mahkumlara genel af var mı yok mu?
8.Yargı paketi çalışmaları sürüyor. Mahkumlar için ceza indirimi ve af olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından 8. Yargı Paketi çalışmaları ile yargı uygulamalarını ilgilen birçok konu ele alınıyor. Paketin taslak metni için hazırlıklara başlanırken maddeleri de belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8.Yargı Paketi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Mahkumlara genel af çıkıyor mu? 8. Yargı paketi maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı yok mu? detaylarda