Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
08:26
9 .YARGI PAKETİ GENEL AF İLE SON DAKİKA HABERLERİ: 9. Yargı paketi maddeleri ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?
9. Yargı paketi içeriği ve maddeleriyle araştırılıyor. Yeni yargı paketi için en çok merak edilenlerin başında "genel af" yer alıyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Bakan Yılmaz Tunç tarafından duyurulmuş Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçirilecek. Denetimli serbestlik ve genel af bekleyen mahkumlar ile yakınları "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramaları. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı? İşte detaylar