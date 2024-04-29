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Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:09

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile gündemin en merak edilen konusu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirtti. Yargıya yönelik düzenleme bekleyen vatandaşlar, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi maddelerin yasalaşacağı Adalet Bakanı tarafından duyuruldu. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve genel af var mı sorusunun yanıtı.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

9. yargı paketi ne zaman çıkacak sorusu Türkiye gündemini yakından takip eden milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Meclis'e geleceği tarih hakkında açıklamada bulundu. Yeni kanun teklifi denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi yargıya yönelik birçok düzenlemeyi kapsıyor. Bakan Tunç son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 9. yargı paketi maddeleri yapılacak hazırlık ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yasalaşma sürecine girecek.

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9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mart ayında 9. yargı paketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız."

Paketteki başlıca maddeler şu şekilde;

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Soyadı düzenlemesi yapılacak.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
  • İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
  • Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
  • Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
  • Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 9. Yargı Paketi hakkında da bilgi verdi.

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