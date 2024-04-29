Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
08:09
9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ GÜNCEL TAKİP! || Bakan Tunç duyurdu! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile gündemin en merak edilen konusu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirtti. Yargıya yönelik düzenleme bekleyen vatandaşlar, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi maddelerin yasalaşacağı Adalet Bakanı tarafından duyuruldu. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte 9. Yargı Paketi maddeleri ve genel af var mı sorusunun yanıtı.