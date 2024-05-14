Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
07:40
9. YARGI PAKETİ MECLİS’TE! Yeni Yargı paketi maddeleri neler, genel af, denetimli serbestlik var mı?
9. Yargı paketi içeriği ve maddeleriyle araştırılıyor. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Bakan Yılmaz Tunç tarafından duyurulmuş Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçirilecek. Denetimli serbestlik ve genel af bekleyen mahkumlar ile yakınları "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramaları hızlandı. Meclis'in yoğun gündeminde yer alacak olan yeni yargı paketi için Bakanlığa çevrildi. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, genel af var mı? İşte detaylar