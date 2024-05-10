Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 07:23

9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

9. Yargı Paketi son durum af var mı sorusuyla birlikte değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak taslak metin Bakanlar Kurulu'na taşınacak. Görüşmelerin ardından yargıda yeni gelişmelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yargı paketi ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. Öte yandan genel af son dakika haberleri ile takip ediliyor. Konuya dair Bakan Yılmaz Tunç'un açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var? İşte, ayrıntılar...

9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

9. Yargı paketi maddeleri ve genel af son durum gündemde. Hükümlü ve aileleri tarafından araştırılan çalışma son aşamada. Bakan Tunç'un aktardığı üzere paket için geri sayım başladı. Oldukça detaylı çalışmanın yürütüldüğü düzenleme pek çok konu başlığı ile gündeme geliyor. Ancak hangilerinin düzenleme içerisinde yer alacağı bilinmiyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

SON DAKİKA