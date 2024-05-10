Giriş Tarihi: 10.05.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
07:23
9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?
9. Yargı Paketi son durum af var mı sorusuyla birlikte değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak taslak metin Bakanlar Kurulu'na taşınacak. Görüşmelerin ardından yargıda yeni gelişmelerin hayata geçmesi bekleniyor. Yargı paketi ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. Öte yandan genel af son dakika haberleri ile takip ediliyor. Konuya dair Bakan Yılmaz Tunç'un açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var? İşte, ayrıntılar...