9. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?

9. Yargı paketi maddeleri ve genel af son durum gündemde. Hükümlü ve aileleri tarafından araştırılan çalışma son aşamada. Bakan Tunç'un aktardığı üzere paket için geri sayım başladı. Oldukça detaylı çalışmanın yürütüldüğü düzenleme pek çok konu başlığı ile gündeme geliyor. Ancak hangilerinin düzenleme içerisinde yer alacağı bilinmiyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi?