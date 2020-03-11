HaberlerFotoHaber99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın "en küçük dinozor fosili" keşfedildi
99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın "en küçük dinozor fosili" keşfedildi
Dünya tarihi ile ilgili müthiş bir keşif ortaya çıktı. 99 milyon yıllık olduğu belirlenen kehribarın içerisinde, bugünkü Arı Kuşu'na benzer bir formda dünyanın en küçük dinazor fosili bulunduğu kayıtlara geçti. Kafatasının 14 milimetre olduğu ölçülen fosilin kafatasında yaklaşık 100 diş bulunuyor. Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan Çinli Profesör Jingmai O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söylüyor.