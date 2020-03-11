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99 milyon yıllık içinde dünyanın "en küçük dinozor fosili" keşfedildi

Dünya tarihi ile ilgili müthiş bir keşif ortaya çıktı. 99 milyon yıllık olduğu belirlenen kehribarın içerisinde, bugünkü 'na benzer bir formda dünyanın en küçük dinazor fosili bulunduğu kayıtlara geçti. Kafatasının 14 milimetre olduğu ölçülen fosilin kafatasında yaklaşık 100 diş bulunuyor. Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söylüyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 11.03.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 23:09
99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın en küçük dinozor fosili keşfedildi

Dünya tarihi ile ilgili müthiş bir keşif ortaya çıktı. 99 milyon yıllık olduğu belirlenen kehribarın içerisinde, bugünkü 'na benzer bir formda dünyanın en küçük dinazor fosili bulunduğu kayıtlara geçti.

99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın en küçük dinozor fosili keşfedildi

Kafatasının 14 milimetre olduğu ölçülen fosilin kafatasında yaklaşık 100 diş bulunuyor.

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99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın en küçük dinozor fosili keşfedildi

Kalıntı üzerinde inceleme yapan ekipte yer alan O'Connor, kehribarın içinde 99 milyon yıl bozulmadan kalan fosilin, bugüne kadar karşılaştığı en tuhaf örnek olduğunu söylüyor.

99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın en küçük dinozor fosili keşfedildi
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99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın en küçük dinozor fosili keşfedildi
99 milyon yıllık kehribar içinde dünyanın en küçük dinozor fosili keşfedildi
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