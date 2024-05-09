Giriş Tarihi: 09.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
11:53
9.YARGI PAKETİ- GENEL AF SON DAKİKA GELİŞMELERİ | “denetimli serbestlik, ceza indirimi” 9. Yargı Paketi çıktı mı, içeriğinde neler var?
9. Yargı Paketi genel af ile gündemde. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yargı alnında yapılacak olan birçok gelişmenin 9. Yargı Paketi ile birlikte hayata geçirileceğini açıklamıştı. Denetimli serbestlik, genel af bekleyen mahkumlar ile mahkumların yakınları "9.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklinde aramalarına başladı. Meclis2in gündemde yer alacak paket için gözler Meclis'te! Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar