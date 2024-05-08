Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:29
9.YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ GÜNDEMDE: “Denetimli serbestlik, genel af…” 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak?
9. Yargı paketi içeriği ve maddeleriyle gündemde. Çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi geçtiğimiz günlerde Bakan Yılmaz Tunç tarafından duyurulmuş Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçirilecek. Denetimli serbestlik ve genel af bekleyen mahkumlar ile yakınları "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramaları hızlandı. Meclis'in yoğun gündeminde yer alacak olan yeni yargı paketi için Bakanlığa çevrildi. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar