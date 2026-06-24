Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:05

A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paraguay maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni sınavı ABD karşısında olacak. 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin bu kritik karşılaşması, futbolseverlerin odağında yer alıyor.Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak edilirken, grup içi dengeleri etkileyecek mücadele öncesi hazırlıklar yakından takip ediliyor. ABD karşısında alınacak sonuç, Türkiye'nin turnuvadaki yol haritası açısından belirleyici olacak.

  • ABONE OL
A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paraguay maçını geride bırakan A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak. Türkiye - ABD maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.Kritik mücadele, grubun puan durumunu doğrudan etkileyecek öneme sahip.

A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 26 Haziran Cuma günü oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 05.00 olacak. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki son sınavında üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, ABD karşısında alacağı sonuçla son 32 turuna kalma yolundaki kaderini belirleyecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen ABD ise taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA