A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paraguay maçını geride bırakan A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak. Türkiye - ABD maçının tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.Kritik mücadele, grubun puan durumunu doğrudan etkileyecek öneme sahip.