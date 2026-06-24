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A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:05
A MİLLİ TAKIM 3. MAÇ TARİHİ: Dünya Kupası Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paraguay maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nın yeni sınavı ABD karşısında olacak. 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin bu kritik karşılaşması, futbolseverlerin odağında yer alıyor.Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak edilirken, grup içi dengeleri etkileyecek mücadele öncesi hazırlıklar yakından takip ediliyor. ABD karşısında alınacak sonuç, Türkiye'nin turnuvadaki yol haritası açısından belirleyici olacak.