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Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:41

A Spor Canlı Yayın İzle: 17 Ocak A Spor yayın akışı listesi ile Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı izle ekranı

A Spor canlı yayın izle ekranı Ziraat Türkiye Kupası maçları ile takip ediliyor. Sevilen spor programlarıyla takip edilen A Spor, 17 Ocak tarihinde oynanacak Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı yayın ekranlarına sahne olacak. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. 5. tur maçları futbol severlerin gündeminde. İşte, A Spor yayın akışı programı...

A Spor Canlı Yayın İzle: 17 Ocak A Spor yayın akışı listesi ile Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı izle ekranı

A Spor canlı izle Türkiye Kupası maçları ile gündemdeki yerini aldı. Kanalda yayımlanacak Fenerbahçe Adanaspor maçı için geri sayım başlarken izleyenler yayını kaçırmamak adına yayın akışı listesini kontrol ediyor. Tek maç usulüne göre oynanacak 5. tur maçlarında rakibini elemek isteyen sarı lacivertliler evinde maça çıkıyor. İşte, A Spor canlı yayın izle ekranı!

A Spor Canlı Yayın İzle: 17 Ocak A Spor yayın akışı listesi ile Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı izle ekranı

A SPOR YAYIN AKIŞI 17 OCAK

07.00 Sabah Sporu

10.00 Dünyadan Futbol

11.00 Spor Ajansı

13.00 B. Antalyaspor-S.Y. Pendikspor / R. Başakşehir-Boluspor – canlı

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK – canlı.

17.00 C. Alanyaspor-Y. Samsunspor – canlı.

19.00 Y. Adana D.S.-A. 24Erzincanspor – canlı.

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor – canlı.

23.00 Türkiye'nin Kupası – canlı.

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A Spor Canlı Yayın İzle: 17 Ocak A Spor yayın akışı listesi ile Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı izle ekranı

FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşması Fenerbahçe Adanaspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

A Spor Canlı Yayın İzle: 17 Ocak A Spor yayın akışı listesi ile Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı izle ekranı

A SPOR CANLI İZLE

Aşağıdaki bağlantıdan A Spor canlı yayına ulaşabilirsiniz:

A SPOR CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A Spor Canlı Yayın İzle: 17 Ocak A Spor yayın akışı listesi ile Fenerbahçe Adanaspor maçı canlı izle ekranı
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