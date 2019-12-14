A101 19 Aralık Perşembe aktüel kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim!

A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog Perşembe günlerinin vazgeçilmezi oluyor. Her eve ve her ekonomiye uygun kaliteli ürünler barından A101 19 Aralık aktüel kataloğunda bu hafta elektronik ve teknoloji ürünlerinde büyük fırsatlar var. Aynı zamanda beyaz eşyalarda, ev ve banyo ürünlerinde de hem birçok çeşit hem de indirim bulunuyor. Son olarak ise bebek ve çocuk ürünlerinde ve yiyecek, içeceklerde birden çok ürün bulunuyor. Perşembe günleri raflarda yerini alacak olan A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.