A101 19 Aralık Perşembe aktüel kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim!
A101 19 Aralık Perşembe aktüel kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim!
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline gelen katalogda yine dev indirim fırsatları bulunuyor. Vatandaşlar ihtiyaçları olan tüm ürünlere istedikleri kalitede ve ekonomide bulabiliyorlar. Bu hafta uydu alıcılı Led tv 849 TL'den, cep telefonu 899 TL'den, bulaşık makinesi 1.099 TL'den satışa çıkarılıyor. Aynı zamanda Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 89,95 TL, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1399 TL, Şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL, Ayakkabı Dolabı 149,95 TL, Solid Ütü Masası 59,95 TL. Bu doğrultuda; A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 19 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!