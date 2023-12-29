Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
11:22
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER: A101 indirimli aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta neler geldi? 28 Aralık "Aldın Aldın Kataloğu"
A101 aktüel 28 Aralık Perşembe raflarda yerini aldı. Aktüel ürünler her hafta Perşembe günü mağazalarda satışa çıkıyor. Satış öncesi ise A101 aktüel ürünler kataloğu ilgililerine duyuruluyor. Piyasa değerine göre daha uygun fiyatlı olan aktüel ürünlerde bu hafta Televizyon, Telefon, Beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, 8 Litre Airfreyer gibi birbirinden farklı ürünler yer alırken, her kesimin ihtiyacına uygun daha fazla ürün A101 aktüel ürünler kataloğu ile bugün satışta!