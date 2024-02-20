Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
14:32
A101 aktüel indirimleri 22 Şubat 2024: Halı yıkama makinesi, süpürge, ütü! A101 market yeni indirimli ürünler listesi
A101'de Perşembe gününden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel kataloğu ile kaçırılmayacak fırsatlar raflarda yerini almak için hazır. Koltuk ve halı yıkama makinesi, süpürge, tıraş makinesi, ütü, meyve sıkacağı, blender, çay makinesi gibi pek çok üründe bu perşembe A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler listelerini hazırlıyor. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 22 Şubat zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri…