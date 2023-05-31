A101 aktüel katalog 1 Haziran 2023: Elektrikli motor, beyaz eşya ve mobilya fırsatı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri

A101 aktüel 1 Haziran 2023 kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Perşembe indirimleri ile elektronik ürünler, mutfak ürünleri, beyaz eşya, mobilya gibi birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu Perşembe Ulta HD televizyon, akıllı cep telefonu, Airfryer Yağsız Fritöz, çay makinesi, No-Frost buzdolabı, 6 çekmeceli derin dondurucu, tencere set 6 parça, saç kurutma makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise A101'de 2 yıl garantili 3 tekerlekli elektrikli motor dikkat çekiyor. Bu hafta A101 katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 1 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…