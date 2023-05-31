A101 aktüel katalog 1 Haziran 2023: Elektrikli motor, beyaz eşya ve mobilya fırsatı! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri

A101 aktüel ürünler 1 Haziran 2023 Perşembe kataloğu yayına verildi! Dev market zinciri, her hafta Perşembe günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta beyaz eşya, mobilya, televizyon, akıllı cep telefonu, Airfryer yağsız fritöz, çay makinesi, tencere seti, saç kurutma makinesi satışa çıkıyor. Elektrikli motor, beyaz eşya ve mobilya haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Kataloğa göre alışveriş listelerini hazırlamak isteyen tüketiciler ''Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 1 Haziran A101 katalog aktüel indirimleri...