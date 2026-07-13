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Haberler Fotohaber A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 13:45 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 13:49

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

A101 16-29 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, ev eşyaları ve yaz sezonu dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan A101 Aldın Aldın afişi, alışveriş tutkunları için ön plana çıktı.

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A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

Alışveriş tutkunları yeni hafta A101 afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle overlok makinesi, gölgeli salıncak, buzluk termos, su ısıtıcı, ankastre set ve çadır çeşitleri ile gıda ve teknolojik ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 16-29 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünleri...

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Çelik Termos 2 L 799 TL

Kulplu Tombik Çay Bardağı 3'lü 200 ml 129 TL

Borosilikat Sürahi 1,5 L 249 TL

Figürlü Baş Ucu Sürahisi 620 ml 199 TL

Metal Çaydanlık 999 TL

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A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Dondurulmuş Piliç Kanat - 269 TL

Dondurulmuş Dana Maydanozlu Köfte - 399 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

İzotermik Piknik Çantası 10 L 289 TL

İzotermik Piknik Çantası 15 L 349 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 40x45 cm 189 TL

Makyaj Çantası 18x11 cm 109 TL

Kadın Hasır Şapka Çeşitleri 219 TL

Kadın Hasır Fiyonklu Şapka Çeşitleri 219 TL

Çocuk Merserize Şapka Çeşitleri 249 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

9 KG Toz Deterjan - 345 TL

5 L Kanola Yağı - 419 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL

Düğmeli Ekoseli Pijama Takımı 349 TL

Jakarlı Yastık 50x70 cm 249 TL

Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 99,50 TL

Erkek Patik Çorap 5'li 89,50 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Akıllı Kamera 1.299 TL

Şarj Adaptörü 20 W 299 TL

128 GB MicroSD Kart 1.199 TL

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Led Işıklı Scooter - 1.099 TL

3 Arabalı Dinozor Yarış Pisti - 269 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

Benzinli Moped 49.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Kahve Baharat Öğütücü – 699 TL

İnox Çay Makinesi – 1.799 TL

Su Isıtıcı – 599 TL

Elektrikli Katlanabilir Cezve – 649 TL

Şarjlı Su Pompası – 199 TL

Çocuk Waffle Makinesi – 699 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

4 K UHD webOS SMART QLED TV - 28.999 TL

FHD WHALE OS 10 QLED TV - 9.799 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Beyaz Cam Ankastre Set - 8.799 TL

Mini Buzdolabı 87 L Net Hacim – 6.999 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 196 L Net Hacim – 15.999 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16-29 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.999 TL

26 Jant Bisiklet 4.499 TL

EFB5 SPORT Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.990 TL

Vision 20 Jant Bisiklet 3.299 TL

15 Jant Bisiklet 2.399 TL

Gölgelikli Salıncak 175x151x110 cm 3.199 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16-29 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

50U8000F 50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

Cyclone Süpürge 3.299 TL

Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

KCC-4330 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

TMK 5010 Tost Makinesi 1.899 TL

Multi Blender Seti 1.999 TL

A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...

16-29 TEMMUZ 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU

Pratik Katlanabilir Sehpa - 239 TL

Seramik Salata Tabağı - 89,50 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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