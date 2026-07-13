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A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...
Giriş Tarihi: 13.07.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 13:49
A101 Aktüel Kataloğu 16 Temmuz 2026 | Bu hafta A101 aktüel ürünleri neler? Gölgeli salıncak, çadır, buzluk termos...
A101 16-29 Temmuz 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın indirimlerinde birçok farklı kategoride ürünün yer alacağı raflarda özellikle gıda ve mutfak ürünleri, elektronik cihazlar, ev eşyaları ve yaz sezonu dahilindeki ürünler dikkat çekiyor. Böylece dekorasyondan teknolojik cihazlara kadar uzanan ürün çeşitliliğine sahip olan A101 Aldın Aldın afişi, alışveriş tutkunları için ön plana çıktı.