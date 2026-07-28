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Haberler Fotohaber A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101'de neler var? Perşembe günü satışta!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:19

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101'de neler var? Perşembe günü satışta!

30 Temmuz 2026 tarihli A101 aktüel kataloğu yayımlandı ve alışverişseverlerin gündeminde yer aldı. Haftanın Perşembe gününe özel indirimler arasında; beyaz eşya, kamp ürünleri, çocuk oyuncakları ve mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoriden çeşit tüketiciye sunulmaya hazırlanıyor. İşte uygun fiyat avantajlarıyla A101 aktüel ürünleri...

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A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

Alışveriş tutkunları yeni hafta A101 afişinde neler olduğunu araştırmaya başladı. Özellikle kamp eşyaları, oyuncaklar, klima çeşitleri ile gıda ve teknolojik ürünlerinin ön plana çıktığı bu haftanın katalog bilgileri paylaşıldı. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 30 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünleri...

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Yolluk ₺999
Halı ₺1.349
Yolluk (büyük boy) ₺1.499
Tek Kişilik Alez ₺549
Çift Kişilik Alez ₺649
Lastikli Çarşaf ₺299
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf ₺399
Yastık ₺179
Paspas Takımı ₺379
Balkon Kurutmalık ₺399
Mıknatıslı Kapı Sinekliği ₺149
Pencere Sinekliği ₺59,50
Pencere Sinekliği (geniş model) ₺69,50
Fiyonk Toka Seti ₺49,50
Lastik Toka ₺99,50
4 Kişilik Masa Takımı ₺7.999
Büyük Makyaj Organizeri ₺249
Pamuk ve Kulak Çubuğu Organizeri ₺119
Çok Amaçlı Organizer ₺117,50

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A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Opal Kase ₺74,50
Opal Tatlı Tabağı ₺74,50
Opal Yemek Tabağı ₺74,50
Opal Servis Tabağı ₺74,50
Dolma Taşı ₺59,50
Porsiyonluk Güveç Seti ₺119
Orta Boy Güveç Tenceresi ₺149
Metal Ekmeklik ₺299
Tencere Seti ₺999
Çelik Sahan Seti (6 Parça) ₺1.449
Servis Tabağı ₺155
Yemek Tabağı ₺150
Kase ₺145
Kupa (2'li) ₺199
Kase (2'li) ₺269
Cam Narenciye Sıkacağı ₺29,50
Meşrubat Bardağı ₺74,50
Cam Pipet (6'lı) ₺39,50
Cam Kase ₺19,50
Porselen Çay Tabağı (6'lı) ₺299
Cam Kulplu Çay Bardağı ₺279
Desenli Pipetli Matara ₺119
Detoks Hazneli Pipetli Matara ₺229
Ahşap Saplı Çatal-Bıçak-Kaşık Seti ₺109
Cam Saklama Kabı Seti (3'lü) ₺119

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Katlanabilir Elektrikli Scooter ₺29.999
Katlanabilir Elektrikli Scooter ₺19.999
Küçük ATV Oyuncak ₺529
Küçük Tavşan Figürü ₺89,50
Bebek ₺329
Metal Süpürge Oyuncağı ₺439
Hot Wheels Tekli Araç ₺115
Hamur Kesme Makinesi ₺199
Market Sepeti Oyuncağı ₺199
Tekerlekli Oyuncak Çekici ₺269
Oyuncak Traktör / Buldozer ₺125
Oyuncak Kamyon ₺429
Roadmaster Motosiklet ₺109
Kamyonet Pickup ₺109
Oyuncak Mutfak Sepeti ₺199
Boncuklu Takı Yapma Seti ₺169
Hamburger Seti ₺169
Sürpriz Yumurta ₺34,50
Etkinlik Seti ₺129
Kutu Oyunu ₺169
Cırt Cırt Kitap ₺149

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Katlanabilir Kamp Sandalyesi ₺319
Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi ₺1.499
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi ₺379
Piknik Sandalyesi ₺329
Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi ₺499
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi ₺379
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi ₺379
Katlanabilir Kamp Taburesi ₺99,50
Katlanabilir Kare Kamp Masası ₺549
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası ₺799
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi ₺319

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Elektrikli Minikamyonet ₺279.990
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ₺49.990
Elektrikli Moped ₺39.990

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Mutfak Robotu ₺2.299
Cam Kettle ₺749
Buharlı Kırışıklık Giderici ₺1.099
Şarjlı El Mikseri ₺549
Şarjlı Masa Lambası ₺449
Masa Tipi Vantilatör ₺699
Akıllı Banyo Baskülü ₺429
Vantilatör ₺999

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

5 programlı bulaşık makinesi ₺15.499 TL

Cam Fırın ₺9.999 TL

8 KG çamaşır makinesi ₺20.999 TL

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Bluetooth Hoparlör ₺599 TL

Bluetooth kulaklık ₺599 TL

Astronot LED projektör gece lambası ₺749 TL

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

182 G Sandviç kek ₺69,50 TL

45 G Kağıt Helva ₺15 TL

10 × 18 G Mini kek ₺45 TL

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

5 L Su ₺36 TL

6 × 1,5 L ₺75 TL

4 × 250 ml Enerji İçeceği ₺225 TL

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

1 KG Dondurulmuş Dana Kıyma ₺645 TL

1,5 KG - Kakaolu fındıklı krema ₺289 TL

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 30 TEMMUZ 2026

Televizyon Çeşitleri

A101 Aktüel 30 Temmuz 2026 Aldın Aldın Kataloğu: Bu hafta A101’de neler var? Perşembe günü satışta!

A101 AKTÜEL KATALOĞU 25-31 TEMMUZ 2026

Klima Çeşitleri

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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