Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:21
A101 AKTÜEL 1 ŞUBAT İNDİRİMLERİ: A101 katalog ile kahve makinesi, süpürge, blender, yumurta pişirici fırsatı!
A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Şubat indirimleri yayında. Elektronik, beyaz eşya, mobilya, elektrikli moped yanı sıra adın aldın fırsatları arasında küçük ev aletleri dikkat çekiyor. İndirimli liste bu Perşembe de gündemde olacak. Bu hafta A101'e kahve makinesi, süpürge, blender, yumurta pişirici, çay makinesi, mikrodalga fırın geliyor! Alışveriş listeleri işaretlendi. İşte, A101 katalog haftanın yıldızları...