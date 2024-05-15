A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Mayıs 2024: Motorlu bisiklet, termosifon, gazlı barbekü… İşte bu Perşembenin A101 aktüel indirimli ürünleri!

A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Mayıs 2024 Perşembe günü için yayına verildi. Her Perşembe günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde haftanın fırsatları belli oldu. A101'de bu Perşembe televizyon, beyaz eşya, dikey süpürge, TV ünitesi, gardırop, kitaplık, banyo dolabı gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 15.490 TL fiyatıyla Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini çıkardı. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 16 Mayıs 2024 A101 katalog aktüel indirimleri...