Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
15:52
A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Mayıs 2024: Motorlu bisiklet, termosifon, gazlı barbekü… İşte bu Perşembenin A101 aktüel indirimli ürünleri!
A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Mayıs 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Perşembe satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan Aldın Aldın kataloğuna göre; televizyon, cep telefonu, çamaşır makinesi, buzdolabı, dikey süpürge, TV ünitesi, gardırop, kitaplık, banyo dolabı, tekstil ürünleri, mutfak gereçleri ve gıda ürünleri bu Perşembe raflarda yerini alıyor. Öte yandan elektrikli motorlu bisiklet, termosifon, gazlı barbekü haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, A101 katalog aktüel indirimleri tam liste ile A101'de bu hafta neler var? İşte, 16 Mayıs A101 aktüel kataloğu...